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FOOTBALL: Tuesday night’s Bet McLean Cup results

Ballymena's Joe McKinney makes it 2-0 at the cup holders progressed to the third round
Ballymena's Joe McKinney makes it 2-0 at the cup holders progressed to the third round

BET McLean Cup Second Round results

SECOND ROUND RESULTS

Ards 5-0 Queen’s University

B’mallard 0-0 Tobermore (AET, Ballinamallard won 8-7 on penalties)

Ballyclare 2-0 Newington

Ballymena 3-0 Knockbreda

Carrick 3-0 Dergview

Cliftonville 4-0 Banbridge Town

Coleraine 4-1 Larne

Crusaders 2-1 Dundela

Glenavon 5-1 Donegal Celtic

Limavady 0-1 PSNI

Linfield 6-0 Lisburn Distillery

Loughgall 0-1 Glentoran (AET)

Moyola Park 1-1 Institute (AET) (Institute win 7-6 on penalties)

Newry City 0-4 Dungannon Swifts

Portadown 3-2 H&W Welders

Warrenpoint 4-1 Lurgan Celtic